YEREL

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 2 kız kardeşe sözlü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre B.P. (34) isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S. (15) ile Y.S.’ye (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı.

Korkan kız kardeşler durunu hızla babaları Kemal S.'ye bildirdi.

Bunun üzerine baba Kemal S., geri dönerek, B.P. ile kavga etmeye başladı.

Çevrede bulunan esnafların bazıları da gelerek B.P.’yi darp etti.

B.P., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da tüm gözler Banega'da
Galatasaray'da tüm gözler Banega'da
Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez
Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez
Fahrettin Altun: Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor
Fahrettin Altun: Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Djokovic'ten Federer tepkisi
Djokovic'ten Federer tepkisi
PTT Kargomat ile 'Evde bulamadık' derdine son
PTT Kargomat ile 'Evde bulamadık' derdine son
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosil bulundu
Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosil bulundu
Mardin'de cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
Mardin'de cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar
Şanlıurfa'da kavrucu sıcaklar halkı denize sürükledi
Şanlıurfa'da kavrucu sıcaklar halkı denize sürükledi
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
İstanbul'da ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
İstanbul'da ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı