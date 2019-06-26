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Hakaretler yağdıran İBB çalışanının işine son verildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Departmanı çalışanı Feyza Gündüz’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, vatandaşların tepkisine neden oldu. Gündüz, paylaştığı videoda arkadaşlarıyla oturmakta olan gencin izinsiz videosunu çekerek ağır hakaretlerde bulundu.

Gelen tepkilerin ardından, İBB Beyaz Masa’nın Twitter hesabından Gündüz’ün belediyeyle ilişiğinin kesildiği duyuruldu. Videoda, Gündüz’ün yanında bulunan başka bir kişinin de gencin belediye başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini öne sürerek hakarette bulunduğu görüldü.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce vatandaş, çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirdi. Gencin fiziksel özellikleriyle dalga geçen Feyza Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili sosyal medya hesaplarından şikayet yağmuruna tutuldu. Gelen tepkilerin ardından Gündüz’ün görevine son verildiği açıklandı.

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