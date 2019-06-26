DÜNYA

Pakistan'da canlı yayında büyük kavga

Pakistan'da yayınlanan televizyon bir televizyon programında iktidar partisinin liderlerinden biri, birlikte canlı yayına katıldığı gazeteciye saldırdı. Yaşanan boğuşma anları ise canlı yayında bütün ülkede yayınlandı.

Pakistan'da iktidardaki Adalet Hareketi (PTI) liderlerinden Masroor Ali Siyal, canlı yayında tartıştığı gazeteci ve Karaçi Basın Kulübü Başkanı İmtiaz Khan'a saldırdı.

Pazartesi gecesi yayınlanan 'Aftab Mugheri ile haber hattı' programında tartışan ikilinin kavgası ise canlı yayında yayınlandı.

Yaşanan saldırıdan önce, Siyal'in gazeteci Khan'ı üslubu konusunda uyardığı görüldü ve ardından gazeteciye saldırdı.

İkilinin arasında gerçekleşen boğuşmaya diğer konuklar ve set ekibi müdahale ederek ayırdı.

Kavgadan sonra Siyal yerinde oturmaya devam ederken, saldırıya uğrayan gazeteci ise birkaç dakika stüdyodan ayrıldıktan sonra yayına yeniden katıldı.

Canlı yayınlanan kavga anları ise ülkede kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

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