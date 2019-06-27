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Avcılar'da korku saçan bina yıkılacak

Avcılar'da mahalle sakinlerinin yıkılacağı korkusu ile önünden korkarak geçtikleri, 'Can güvenliğini tehlikeye soktuğu' gerekçesiyle mühürlenen 3 katlı binanın yıktırılmasına karar verildi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Ahmet Sadık Caddesi 140 numaralı 3 katlı binanın önünden geçenler, yıpranan, dış sıvaları dökülen, yıllardan bu yana boya yüzü bile görmeyen binanın tehlike oluşturduğunu savunarak, defalarca birçok kuruma başvurdu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şikayetler üzerine yapılan inceleme ardından bina sahibi Abdülkerim Genç'e Yapınızın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği bildirilmektedir yazısı gönderdi. Genç'e binanın detaylı incelenerek risk durumunun tespiti için 6 bin 306 sayılı Afet Riski altındaki yapıların dönüştürülmesi hakkında kanun hatırlatıldı. Avcılar Belediyesi de, binadaki inşaat demirlerinin korozyona uğradığını bildirerek, iskan için tehlikeli olduğu gerekçesiyle mühürlenmesine karar verdi. Ayrıca bina sahibine kentsel dönüşüme başvurup kira yardımı alarak işlemleri yürütebileceği hatırlatıldı.

Bu gelişmelerin ardından 6 daireli binada 4 yıldan bu yana diğer Suriyeli ailelerin kiracı olarak oturduğu evleri boşaltıldı. Boyası dökülmüş birçok yerde tavanı simsiyah olan binanın sahibi Avcılar Belediyesi'ne kısa sürede binayı yıktıracağını bildirdi. Kısa süre içerisinde mühürlenen kapısı dahil, pencere ve birçok kullanılabilecek eşyası sökülen binaya geceleri zaman zaman sokakta barınan kişilerin geldiğini belirten çevredekiler de ' her an yıkılabilir' denilen yapının en kısa sürede yıktırılmasını istedi.

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