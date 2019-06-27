27 Haziran Türkiye Gündemi
27 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 öncesi önemli açıklamalar
Erdoğan, S-400 konusundaysa, Türkiye ve ABD'nin bir NATO ülkesi olduğunu hatırlatarak, ''Eğer NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa, doğrusu bunu bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a çağrısını yineledi
İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu"Bazı makamları ortada görmek isterim. Herkese eşit mesafede. Cumhurbaşkanlığı, valilik, kaymakamlık, muhtarlık böyle bir şey."
CHP'li Yıldırım Kaya en büyük teşekkürü Demirtaş'ın hak ettiğini düşünüyor
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İBB Başkanlığını partisinin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması üzerine, Selahattin Demirataş'ın cezaevinden gönderdiği 23 Haziran mesajına değinerek "En büyük teşekkürü, Selahattin Demirtaş'a ediyorum" dedi.
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Yunan mevkidaşı ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif açıklama ve davranışlardan kaçınılması gerekli" dedi.
NATO Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın INF Antlaşması'ndan çekilmesi hakkında, "Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı" dedi
Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi
Venezuela hükümeti, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya suikast ve ülkeye yeni bir darbe girişiminin engellendiği açıklandı.