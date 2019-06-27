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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir turizm firmasının 4 peronundan ikisi, yazıhaneye gelip kendilerini mal sahibi olarak tanıtan şahıslar tarafından bir gecede duvar örülerek bölündü. Durumu öğrenen firmanın Bulgaristan uyruklu kadın genel müdürü, gördüğü manzara karşısında şoke olarak polise şikayette bulundu

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre otogardaki ünlü bir turizm firmasının yaklaşık 10 yıldır genel müdürlüğü görevini yapan Bulgaristan uyruklu İvelina Marinova Angelova (30), yaklaşık 5 yıldır firmanın bulunduğu yazıhanedeki faaliyetlerine son vermesi için tehdit ve baskı almaya başladı. Olayların ardından kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu ve devamında Angelova bir süre mahkeme süreciyle uğraştı. Mahkemeler sürerken dün gece saatlerinde mal sahibi olduğunu iddia eden H.U., A.U., F.A. ve T.A. yazıhaneye geldi. 

Müşterilerin arasında duvar örüp peronları ayırdılar 

Çalışanlara kendilerini mal sahibi olarak tanıtan şahıslar, dört perondan ikisini boşaltmalarını söyledi. Çalışanların bankları çekmesinin ardından şahıslar, boşaltılmasını istediği iki perondaki masa ve bilgisayarları da sökerek içeriye inşaat malzemesi getirdi. Şahıslar bir gece boyunda yaptığı çalışma sonucunda duvar örerek iki peronu diğer peronlardan ayırdı. Olayın ardından durumu öğrenen firma müdürü Angelova, sabah saatlerinde Edirne’den İstanbul’a geldi. Hemen yazıhaneye giden kadın gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kiraladıkları iki peronun diğer iki peronla duvar örülerek ayrıldığını gören kadın, firmanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kadının yaptığı incelemelerde duvar örüldüğünü belirledi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

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