Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Atlı ve Karaçizmeli aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Önder Atlı (31) tedavi gördüğü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Kavgada yaralanan diğer 7 kişinin tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.