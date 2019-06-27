POLİTİKA

Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi

JAPONYA'da fahri doktora verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaptığı konuşmada, "olması halinde neler olur ayrı bir soru işareti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Japonya'da 80 üniversite, kadın üniversitesi. Bu bizler için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok. Olması halinde neler olur ayrı bir soru işareti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Japonya ile dostluk

Japonya'nın en özgün üniversitelerinden  Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin şahsıma fahri doktora unvanı takdim etmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu unvanı ömrüm boyunca gururla taşıyacağım. Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin Bahçeşehir Üniversitesi ve ülkemizle yakın ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Üniversite yönetimini, rektörü, senatosu hepsini ayrı ayrı kutluyorum tebrik ediyorum. G20 Zirvesi sebebiyle gerçekleştirdiğim Japonya ziyaretime böylesine anlamlı bir programla başlamak benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Bizler Asya'nın Doğu ve Batu ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halkı çalışkanlığıyla her türlü zorluğundan üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen hikayemiz 2002'den itibaren yeni bir kimlik ve dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren üzüntü veren hadiselerin daha sonra hayırlara vesile olduğunu görüyoruz.

129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul fırkateyni faciası Türkiye ve Japonya arasında dostane ilişkilerin başlamasına netice olmuştur. 2019 senesini Japonya'da Türk kültür yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca Türkiye'nin zengin kültür mirasını Japonya'da tanıtacak pek çok faaliyet düzenliyoruz.

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