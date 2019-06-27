GÜNCEL

Araba yıkama makinesinde yıkanan akıllı köpek

Temizlenmek için araç yıkama makinesini kullanan akıllı köpek sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

İzmir'de kaydedildiği düşünülen görüntülerde sevimli köpek otomatik araç yıkama makinesinde kendisini temizledi. Kısa süre yayılan video sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte o görüntüler...

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları! Öyle şeyler söyledi ki şaşıracaksınız
Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları! Öyle şeyler söyledi ki şaşıracaksınız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi selamladı
F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi selamladı
Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü
Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi
Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi
Sultangazi baltalı saldırgan
Sultangazi baltalı saldırgan
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı
Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da