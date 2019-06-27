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Romanya'da Burak Özçivit izdihamı

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya’yı ziyaret etti. Hayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, markanın yeni mağazasının açılışına da katıldı.

Yakışıklı aktör Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş'te açılan 4'üncü mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. 

Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.  

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