Meryem Uzerli ünlü estetikçi Simon Ourian'a çene doldurttu

Meryem Uzerli, Berlin’de Alman yapımcıların düzenlediği yaz partisine katıldı. Geçen hafta Hollywood yıldızlarının estetikçisi Dr. Simon Ourian’a giden Meryem’in çene dolgusu gözlerden kaçmadı. Sosyal medyadan poz verdiği anları paylaşan Meryem Uzerli süper minisi ve cesur elbisesiyle yine takipçilerinin dikkatini çekti.

Meryem Uzerli Kimdir?

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise bugün oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.

2011-2013: Muhteşem Yüzyıl: Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay -ölümünün ardından Yılmaz Şahin- 'ın yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları, bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli, aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.