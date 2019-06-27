MEDYA

Zekanın çözemeyeceği hiç bir şey yok! Bu videoyu iki kere izleyeceksiniz

Düğüm yapan matkap kablolarını zekice çözen işçinin videosu kısa sürede viral oldu.

Tam olarak nerede çekildiği bilinmeye görüntülerde bir işçi düğüm yapan matkap kablolarını zekice çözdü. İzleyenlerin dönüp bir kere daha izlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte o görüntü...

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