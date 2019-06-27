"Fatih'in emaneti olan İstanbul'u Yunanlılara teslim ettik" diyen kadının videosu

23 Haziran’da İstanbul seçimini ezici bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu için seçimden önce Pontus Rum iddiaları basında yer almış ve bu iddiaların bazı siyasetçiler tarafından da dile getirilmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

Ünlü İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu da bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Mustafa Akyol’un ''Bundan daha korkunç bir “bölücülük” olamaz’’ diyerek paylaştığı Ak Partili bir kadının sözlerini paylaşarak büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde AK Partili olan vatandaş "Fatih'in emaneti olan İstanbul'u Yunanlılara teslim ettik. Bunda sebep teşkilatlarımız çalışmıyor. AK Parti teşkilatlarımız çok fazla boş vermiş durumda. Sayın Başkanımdan Cumhurbaşkanım dan ben ricada bulunuyorum teşkilatları baştan aşağıya temizlesin ve istişare toplantılarını ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla değil biraz halk ile yapsınlar" açıklamalarında bulunmuştu.