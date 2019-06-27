DÜNYA

ABD'de polisinden sokak ortasında infaz! Saniye saniye kaydedildi

Amerikan polisi yine tetiğe sarılırken tereddüt etmedi. Zihinsel sorunları olan adamı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Amerikan polisi yine tetiğe sarılırken tereddüt etmedi. Zihinsel sorunları olan adamı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Ruhsal sorunları olan genç, büyükannesine saldırdı. Yaşlı kadın da ekiplere haber verdi. Eline bir demir parçası geçiren genç, ekiplere de saldırdı. Polisin yanıtı plastik mermilerle geldi. Ancak saldırganı durdurmaya yetmedi. Ekipler bu kez gerçek mermi kullandı. Yine de teslim olmaya niyeti yoktu. Yaka paça tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede can verdi.

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