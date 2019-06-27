POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Mazbatasını alan İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Saraçhane'deki İBB Başkanlığı. Binlerce yurttaş, İstanbul'un seçilmiş başkanını karşılamak için Saraçhane'de bekliyor.

İstanbul'un ikinci kez seçilen başkanı Ekrem imamoğlu, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. İmamoğlu, mazbatasına almadan önce yaptığı açıklamada, "Bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olar bir ekibin imzası ile teslim alacağım. Bu cinsiyet eşitliği adına değerli bir mesajdır. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra bugün Saraçhane'de yurttaşlara seslenecek. Mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki İBB binasına gidecek olan İmamoğlu, burada görevi vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan görevi devralacak.

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