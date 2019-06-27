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27 Haziran Türkiye Gündemi

27 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun projelerine destek açıklaması

Erdoğan: "İstanbul'un menfaatine yönelik gerçekçi projelerle gelirse tabii ki AK Parti grubu bunu destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma

Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman ve Genel
Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında soruşturma başlattı.

Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi

Temel Karamollaoğlu, "Onu AK Parti çıkarmamıştır. Benim amcaoğlum çıkarmıştır" diye konuştu.

CHP'li Torun'dan dikkat çeken açıklama

Seyit torun: "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Bizim temel amacımız
öncelikleyereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek, ülkenin
sorunlarına odaklanmak" ifadelerine yer verdi.

Belediyede kadrolar değişecek mi

İmamoğlu, belediyede kadro değişikliğine gidileceğini vurgulayarak "Ancak mevcut kadrodan da içimize katacağımız insanlarımız var" diye konuştu.

Erdoğan açıkladı Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı

"Binali Yıldırım'ın yeniden kabineye girebileceğine dair bazı yorumlar yapılıyor, önümüzdeki süreçte böyle bir adım atacak mısınız" sorusuna "Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir." yanıtını verdi.

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