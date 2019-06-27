YEREL SEÇİMLER 2019

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane'de görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya’dan devraldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ali Yerlikaya’dan devraldı.

Kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, “Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük kentine hep beraber hizmet etme karakteriyle hareket edeceğimi herkesin huzurunda elbette ki söz veriyorum” dedi.

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