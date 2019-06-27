Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena

Sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Tilki’nin videoda dil çıkarması ise bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü komedyen Sefa Doğanay ise Instagram hesabından paylaştığı videoyla Aleyna Tilki'yi taklit etti. Doğanay videoyu "Aleyna babayla biraz şımarmaca" notuyla paylaştı.