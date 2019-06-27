YEREL

Sivas'ta tren raylarında büyük panik

SİVAS’ta yoldan çıkan otomobil tren raylarında asılı kaldı, yaklaşan tren ise paniğe neden oldu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS Kayseri Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tren raylarını çevreleyen tel örgülerin bulunduğu direkleri devirip raylara çıktı.

Otomobilin raylarda asılı kaldığı sırada hızla yaklaşan bir tren büyük paniğe neden oldu.

Trenin durması için polis araçlarından siren çalındı.

Vatandaşlar ise çıkarttıkları gömleklerini sallayarak treni durdurmayı başardı.

Trenden inen yolcuların yardımı ile raylarda asılı kalan otomobil kurtarıldı.

Tren de yoluna devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Adana'daki vurgunda ilginç detay
Adana'daki vurgunda ilginç detay
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü
Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü
Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı
Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı
Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?