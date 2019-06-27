Aleyna Tilki son videosu olay oldu

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız videosuyla takipçilerini ikiye böldü.



TAKİPÇİLERİ SESSİZ KALMADI

Sosyal medya hesabından makyajsız videosunu paylaşan Aleyna Tilki, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam." notunu ekledi. Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi videoya, "O kadar bakım maskesi kullan. Lekeleri izleri yok et. Sonra güzelim de." yorumunu yaptı. Tilki'nin başka bir takipçisi ise, "Makyajlı da makyajsız da güzel değilsin." yorumunu yaptı.



"SEMTİNİZİN SERSERİSİ"

Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan ve özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ilginç ve esprili bir benzetmede bulunmuştu. Konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği pozu hesabından paylaşan Tilki bu kareye "Semtinizin serserisi" notunu düşmüştü.