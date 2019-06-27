MAGAZİN

Aleyna Tilki son videosu olay oldu

Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü. Tilki videosuna, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam" notunu ekledi.

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız videosuyla takipçilerini ikiye böldü.


TAKİPÇİLERİ SESSİZ KALMADI
Sosyal medya hesabından makyajsız videosunu paylaşan Aleyna Tilki, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam." notunu ekledi. Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi videoya, "O kadar bakım maskesi kullan. Lekeleri izleri yok et. Sonra güzelim de." yorumunu yaptı. Tilki'nin başka bir takipçisi ise, "Makyajlı da makyajsız da güzel değilsin." yorumunu yaptı.


"SEMTİNİZİN SERSERİSİ"
Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan ve özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ilginç ve esprili bir benzetmede bulunmuştu. Konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği pozu hesabından paylaşan Tilki bu kareye "Semtinizin serserisi" notunu düşmüştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrasya Tüneli bakıma alındı
Avrasya Tüneli bakıma alındı
Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı
Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da bir kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
Samsun'da bir kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta tren raylarında büyük panik
Sivas'ta tren raylarında büyük panik
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü
Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü
Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı
Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?