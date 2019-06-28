DÜNYA

Kerkük’te art arda 2 patlama: en az 24 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinde meydana gelen 2 ayrı patlamada en az 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak’ın Kerkük kentinde art arda iki patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilk patlama, kent merkezindeki bir halk otobüsüne yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak olması sonucu gerçekleşti ve 18 kişi yaralandı. İkinci patlama ise kentin başka bir noktasındaki otoparkta, yine yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaşandı bu saldırıda ise en az 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis patlama bölgelerini güvenlik kordonu altına aldı. 

Kerkük’te geçen ramazan ayının sonunda meydana gelen bir dizi patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralanmıştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ordu'da yaşlı adamın ekmek teknesi küle döndü
Ordu'da yaşlı adamın ekmek teknesi küle döndü
Minibüs önce otomobile sonra direğe çarptı! Yaralılar var
Minibüs önce otomobile sonra direğe çarptı! Yaralılar var
Eren Derdiyok'un yeni adresi belli oluyor
Eren Derdiyok'un yeni adresi belli oluyor
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan İBB'deki Atatürk tablosuna tepki çeken yorum
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan İBB'deki Atatürk tablosuna tepki çeken yorum
Galatasaray'ın istediği Douglas’ı Beşiktaş kaptı
Galatasaray'ın istediği Douglas’ı Beşiktaş kaptı
Volkswagen Türkiye'de yatırım kararı aldı 4 aday il arasında yarış başladı
Volkswagen Türkiye'de yatırım kararı aldı 4 aday il arasında yarış başladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı G-20 aile fotoğrafı ile başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı G-20 aile fotoğrafı ile başladı
Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı
Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı
Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında boşandığı eski eşi Kaan Yıldırım kimdir
Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında boşandığı eski eşi Kaan Yıldırım kimdir
Tek Yürek 19. bölüm fragmanı
Tek Yürek 19. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım boşandı ne zaman evlenmişlerdi?
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım boşandı ne zaman evlenmişlerdi?
Canevim 5. bölüm 2. fragmanı
Canevim 5. bölüm 2. fragmanı
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena