Emre Mor istenmeyen adam ilan edildi

Son dönemin en çok tartışılan isimlerinden Emre Mor, İspanyol basınında gündem oldu.

EURO 2016’da A Milli Takımımız’ın kadrosunda yer alan ancak daha sonra istenen çıkışı yapamayan genç yıldız, Celta Vigo'da beklenen performansın altında kalınca İspanyol ekibi Emre Mor'u elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

''Türk futbolcudan kurtulmak istiyor''

Emre Mor için verilen kararı Marca böyle duyurdu: "Celta Vigo, Türk futbolcudan kurtulmak istiyor. İspanyol ekip, çok sayıda kulübün ilgisine rağmen Emre Mor'u zararına satmak zorunda kalacaklarını biliyor"