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Abdulkadir Selvi "Erkan Tan'dan Erdoğan da rahatsız"

Katıldığı canlı yayında A Haber Sunucusu Erkan Tan ile ilgili konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söyledi.

Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AK Parti MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade etti.

"ERDOĞAN DA RAHATSIZ"

A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap etmesinin tartışma çıkardığını kaydeden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu dile getirdi.

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