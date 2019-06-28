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Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından açılan dava bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görülüyor.

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Dün Sayın Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, bugün Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkıyor. Bugün burada sayın Altan Öymen, Fazıl Say, CHP yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, siyasi partilerin, sivil toplumun önemli temsilcileri buradayız. İl başkanımız sayın Kaftancıoğlu asla yalnız yürümeyecek. Kumpas davaları, kurgu davalar bir gün gelir çöker. Akademisyenlerin, Eren Erdem davası, Gezi davası ve daha niceleri bütün bunlar siyasi davalardır. Bu davalar ülkemizin adalete güveni sarsıyor. Siyasi davaların sürekli 37. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülmesini ısrarla takip ediyoruz. Nedense siyasi ve bazı davaların burada görülmesi, belli dosyaların belli heyetlere düşürülmesi anlamına geliyor. Bu dava siyasi bir davadır, haksız hukuksuz bir dava için bugün yine Çağlayan Adliyesi’ndeyiz.” dedi.

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