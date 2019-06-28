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Metrobüslerdeki yoğunluk kameralara yansıdı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 50 gün sürecek olan asfalt yenileme çalışmalarının ikinci gününde de uzun araç kuyrukları oluştururken, evden aracıyla çıkmayanlar da bu çileye dahil oldu.

1988 yılından beri milyonlarca araç sahibine kıta değiştirten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yol bakım çalışması, tüm İstanbul'u etkiledi. Köprüde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazılıyor. Bu da trafiği beraberinde getiriyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

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