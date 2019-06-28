Havai fişek atan otomobille trafiğe çıktılar

Başakşehir’de yaşayan 3 genç, sosyal medyada izlenmek için çılgın bir projeye imza attı. Otomobili kendi tabirleri ile "roket atar"a çevirmek için kolları sıvayan gençler, aracın her iki tarafında da havai fişek mekanizması kurdu. Yapım aşamasını sosyal medyadan paylaşan gençler, "Biz bu çılgınlığı siz yapmayın diye yapıyoruz” dedikten sonra harekete geçti.

KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Araçları ile caddede seyretmeye başlayan gençler havai fişekleri ateşlemeye başladı. Dakikalarca aracın üzerinden caddeye fişek atan gençler adeta terör estirdi. Yolun karşısından geçen belediye otobüsü ve diğer araçlar umursamayan gençler, fişekleri ardı ardına ateşledi. Fişeklerin bitmesinin ardından sevinç çığlıkları atan gençler daha sonra sosyal medyada videolarına beğeni isteyerek çılgın gösteriyi sonlandırdı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.