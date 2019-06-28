Tolgahan Sayışman 'Şampiyon'a Mücahit Kulak ile hazırlanıyor

Şampiyon dizisi; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın (Tolgahan Sayışman), oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.

Dizide eski şampiyon boksörü canlandıracak Tolgahan Sayışman, bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlanıyor.

TOLGAHAN SAYIŞMAN SIKI BİR PROGRAMLA ROLE HAZIRLANIYOR

Yeni sezonda TRT ekranlarında yayınlanacak diziye hazırlanan Tolgahan Sayışman set ile antrenmanlar arasında mekik dokuyor. Sayışman, Mücahit Kulak ile sıkı bir çalışma programıyla rolüne hazırlanıyor.

Gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olan Kafkas, kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkacak ve bir raunt daha diyecek.