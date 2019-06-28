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Fenomen Orkun Işıtmak Nusret'in yaptığı altın etin detaylarını anlattı

2. Sayfa programına konuk olan Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe'nin son dönemde meşhur olan altın etinin foyasını ortaya çıkardı.

Çektiği videolarla yıldızı parlayan ve şimdilerde ilk albümünü piyasaya çıkaran sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Işıtmak, birkaç ay önce sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Miami'deki restoranında ödediği 6500 TL'lik yemeğin detaylarından bahsederken altın etin nasıl yapıldığını da anlattı.

"KAZANDIĞIM PARADAN VERGİLERİ DÜŞÜNCE BİR ŞEY KALMIYOR"

YouTube'da 12 yıl önce kanal açtığını söyleyen ancak son 4 yılda para kazanmaya başladığını belirten Orkun Işıtmak, "Bin tane videom var. En çok vergi ödeyende biziz. Google KDV ödemediği için onların ödemesini düşünce ve kendi ekibinin de ödemelerini yapınca geriye bir şey kalmıyor zaten. Vergi dairesinde en çok gelir veren benmişim. Orada vergisini vermeyen ne fenomenler gördüm. Annem ilk zamanlar ne yaptığıma anlam veremedi. Bende ailemde bunun bir iş olacağını düşünmemiştim." dedi.

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