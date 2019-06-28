GÜNCEL

Köpek, anneleri ölen yavru kedileri emziriyor

MERSİN'de bir köpeğin anneleri ölen yavru kedileri emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde kısa süre önce 5 yavru dünyaya getiren kedi, yavrularının gözleri açılmadan bir otomobilin altında kalıp, öldü. Bir müddet mahalle sakinleri tarafından beslenen yavru kediler, dişi bir köpek tarafından sahiplenildi. Köpek, yavru kedileri emzirmeye başladı. 

Cep telefonunun kamesayıla kaldırıma uzanan köpeğin yavru kedileri emzirirken görüntülerine çeken İbrahim İmre, "Bazı insanlarımız evlatlarını sahip çıkmazken, yavru kedilerimizi sahiplenen bir sokak köpeğimiz. Kurban olduğum Allah'ın işine bakın" dedi.

Köpek ve yavrular, mahalle halkı tarafından zarar görmemeleri için bir evde korumaya alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP İzmir'de istifa depremi!
CHP İzmir'de istifa depremi!
BDDK onay verdi Denizbank'ın Emirates NBD'ye satılıyor
BDDK onay verdi Denizbank'ın Emirates NBD'ye satılıyor
Rusya'dan S-400 açıklaması! Bu yönde bir talep gelmedi
Rusya'dan S-400 açıklaması! Bu yönde bir talep gelmedi
İspanyollar Galatasaray'ın bombasını patlattı! Ever Banega ile el sıkışıldı
İspanyollar Galatasaray'ın bombasını patlattı! Ever Banega ile el sıkışıldı
Bursa'da vatandaşa 4 liralık tedavi ücreti için icra tebligatı geldi
Bursa'da vatandaşa 4 liralık tedavi ücreti için icra tebligatı geldi
MİT TIR'ları davasında ceza yağdı
MİT TIR'ları davasında ceza yağdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Köpeğe çarpmamak için durdu, zincirleme kazaya neden oldu
Köpeğe çarpmamak için durdu, zincirleme kazaya neden oldu
Yolda karşılaştığı husumetlisini iki ayağından vurdu
Yolda karşılaştığı husumetlisini iki ayağından vurdu
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!
Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!
Behzat Ç fragmanı olay oldu
Behzat Ç fragmanı olay oldu
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yeri sorgulama ÖSYM
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yeri sorgulama ÖSYM
Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu
Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu
Ayakta kırmızı lekeler neden olur hastalık belirtisi mi?
Ayakta kırmızı lekeler neden olur hastalık belirtisi mi?