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Mircea Lucescu'ya da mikrofon diye pet şişe uzattılar

İtalya’da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Romanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yerinde takip eden Mircea Lucescu, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bir taraftar tecrübeli teknik adama pet şişe uzattı...

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'nın U-21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya 4-2 yenildiği karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken sevimsiz bir sürprizle karşılaştı.

Maçın oynandığı Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Luce'ye genç bir taraftar, mikrofon yerine plastik şişe uzattı.

A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde İzlanda'ya 2-1 yendiği mücadele öncesinde havaalanında Emre Belözoğlu'na bulaşık fırçası uzatılmasını hatırlatan bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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