YEREL

Tekirdağ'da kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde deposunda patlamanın ardından kimyasal sızıntı yaşanan tekstil fabrikasının faaliyetine son verildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tesiste yapılan değerlendirmede, tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, deposunda patlama ile kimyasal sızıntı meydana gelen fabrikanın faaliyeti durduruldu.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaracık Mahallesindeki tekstil fabrikasının bahçesinde 20 ton kapasiteli kimyasal depodaki patlama sonucu meydana gelen sızıntıya ekiplerin hızla müdahale ettiği belirtildi.

Gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tesiste yapılan değerlendirmede, tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. Tesiste yer alan diğer tanklardaki kimyasal ürünler de çıkartılıp tanklar tek tek mühürlenmiştir. Tesis, mühürlenmek suretiyle faaliyeti durduruldu. Meskun mahalde yer alan bu kimya tesisi kesinlikle faaliyet veremeyecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bunu engelledik. Çevreye yayılan asidi absorbe ederek atık bertaraf tesisine gönderdik."

Olayın geçmişi

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesinde bir tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama ve ardından kimyasal sızıntı meydana gelmişti. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, sızıntı kontrol altına alınmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
Dünya devlerinin Pogba savaşı
Dünya devlerinin Pogba savaşı
Trabzonspor tüm borçlarını yapılandırdı
Trabzonspor tüm borçlarını yapılandırdı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile vapur temas yaşandı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile vapur temas yaşandı
Tekirdağ'da kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı
Tekirdağ'da kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın cinayeti
İstanbul Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın cinayeti
Ankara'da kamyon çarpan çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da kamyon çarpan çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
Şanlıurfa'da kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu
Şanlıurfa'da kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
28 Haziran Türkiye Gündemi
28 Haziran Türkiye Gündemi
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı