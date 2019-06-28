YEREL

Düzce Akçakoca’da bıçaklı kavga 1 ölü

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, husumetli olduğu Musa Y. tarafından boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan Nurdahan Karaoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musa Y. ile Nurdahan K. Akçakoca Merkez Cami’nin yanında bulunan alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Musa Y. cebindeki bıçağı çıkarıp, Karaoğlu’nun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı.

Karaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Musa Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nurdahan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuşlara çarpınca İstanbul'a döndü
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuşlara çarpınca İstanbul'a döndü
İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
İran nükleer anlaşmadan çekiliyor mu?
İran nükleer anlaşmadan çekiliyor mu?
Erzincan'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Erzincan'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Türk Hava Yollarından Eren Bülbül paylaşımı
Türk Hava Yollarından Eren Bülbül paylaşımı
Mustafa Cengiz: Transfer durmaz
Mustafa Cengiz: Transfer durmaz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Boğazı'nda gemi ile vapur temas yaşandı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile vapur temas yaşandı
Tekirdağ'da kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı
Tekirdağ'da kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
İstanbul Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın cinayeti
İstanbul Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın cinayeti
Ankara'da kamyon çarpan çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da kamyon çarpan çocuk hayatını kaybetti
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı