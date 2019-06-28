Düzce Akçakoca’da bıçaklı kavga 1 ölü

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musa Y. ile Nurdahan K. Akçakoca Merkez Cami’nin yanında bulunan alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Musa Y. cebindeki bıçağı çıkarıp, Karaoğlu’nun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı.

Karaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Musa Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nurdahan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.