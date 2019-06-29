Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" değerlendirmesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Küresel ekonomide güven kanallarını açık tutma konusunda mütabakata vardık.

''Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi''

Mülteciler konusunda ortaya koyduğumuz çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Mülteciler için 37 milyar dolar harcadık. Mültecilere için önyargılara karşı vicdani politikalar geliştirilmeli.

Diğer Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi. Mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin en acı trajedisine şahit olduk. Bu politikalar değiştirilmedikçe, minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edecek.

'Verilen sözler tutulmazsa adım atmayacağız'

İklim konusu G20'nin en önemli konularından biriydi. Biz en başından beri hakkaniyetli bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemize Paris ve Buenos Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz.

G-20 ülkeleri terörizmle mücadele konusunda tutarlı olmalı.