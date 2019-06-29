Cardi B, Instagram canlı yayında Türkçe konuştu
Cardi B, dün Instagram'da canlı yayın açtı. Bir Türk takipçisinin 'Türkçe bir şeyler söyler misin' ricası üzerine 'Merhaba' dedi...
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sohbet eden B, geçtiğimiz gün de ‘Soru-cevap’ yaptı…
Cardi B hayranı bir Türk takipçinin ‘Türkçe bir şeyler söyler misin’ ricası üzerine ‘Türkçe’yi nasıl telaffuz edeceğim’ diye düşündü ve kısa süre sonra ‘Merhaba’ dedi.