Cardi B, Instagram canlı yayında Türkçe konuştu

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sohbet eden B, geçtiğimiz gün de ‘Soru-cevap’ yaptı…

Cardi B hayranı bir Türk takipçinin ‘Türkçe bir şeyler söyler misin’ ricası üzerine ‘Türkçe’yi nasıl telaffuz edeceğim’ diye düşündü ve kısa süre sonra ‘Merhaba’ dedi.