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Cardi B, Instagram canlı yayında Türkçe konuştu

Cardi B, dün Instagram'da canlı yayın açtı. Bir Türk takipçisinin 'Türkçe bir şeyler söyler misin' ricası üzerine 'Merhaba' dedi...

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sohbet eden B, geçtiğimiz gün de ‘Soru-cevap’ yaptı…

Cardi B hayranı bir Türk takipçinin ‘Türkçe bir şeyler söyler misin’ ricası üzerine ‘Türkçe’yi nasıl telaffuz edeceğim’ diye düşündü ve kısa süre sonra ‘Merhaba’ dedi.

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