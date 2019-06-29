POLİTİKA

ABD Başkanı Trump'tan "S-400" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 kriziyle ilgili yeni konuşmasında Türkiye'nin hakkını teslim ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili tarihe geçen ifadeler kullandı.

Türkiye'ye yaptırımı düşünen mevcut ABD yönetiminin aksine Trump, Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, S-400 ve F-35 kriziyle ilgili ülkesinin politikasını eleştirdi ve özellikle Obama yönetimini hedef aldı. 

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde basın toplantısında yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Zirveyi değerlendiren Trump, soru cevap kısmında Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin özetle şunları söyledi:

Parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor

“Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler S400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. 

Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki “Bunu kullanmanızı istemiyoruz. bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız” Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar. 

Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler. 

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