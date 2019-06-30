Bikinili görüntülenen İrem Derici selülitleriyle gündem oldu

Bir dönem Arpa diyeti yaptığı iddia edilen ve aşırı kilo kaybından dolayı yoğun bakıma kaldırılan İrem Derici şimdilerde selülitli haliyle magazin gündemine oturdu.

SOLUĞU BODRUM'D ALDI

2017 yılında sıkı bir diyete giren hatta sağlığından olan ünlü şarkıcı İrem Derici, son günlerde eski kilosuna ve sağlığına kavuştu. Yaz tatili için kendini Bodrum'a atan İrem Derici, Bodrum Root adlı mekanda objektiflere takıldı.

"BENİ SELÜLİTLİ YAKALAYAMAZSINIZ"

Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen şarkıcı, "Denize girmeyeceğim, beni selülitli yakalayamazsınız" demesine rağmen başarılı olamadı.

"AŞIRI UMURUMDA DEĞİL"

Aldığı tedbirlere rağmen fotoğraflarının çekilmesine engel olamayan Derici, çareyi Instagram hesabından "Bu sezon da selülit şov benden... Eskiden çok takardım kafama ama artık aşırı umurumda değil" notunu yazdı.

SAĞLIĞINI RİSKE ATMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Verdiği bir ropörtajda yaşadığı zor günlerden ders çıkardığını söyleyen Derici, bir daha öyle bir şey için sağlığını riske atmayacağını dile getirmişti.