Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın

Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazideki terkedilen teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki 3 tekne alev alev yandı. Yangına Orhanlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken vatandaşlar, yangının sokakta kalan ve tekneleri mesken tutan çocuklar tarafından çıkarıldığını iddia etti. Yangının ardından tekneler küle dönerken, vatandaşlar yetkililerden boş arazideki teknelerin kaldırılmasını istedi.