YEREL

Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

KOCAELİ'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

KOCAELİ ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti.

Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı.

Zanlı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve araçta uzun süre inceleme yaptı.

Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum, kaza oldu. Önce bir uyarı sesi duydum sonra silah sesleri gelmeye başladı. Polisler bacaklarına ateş etti. Onlar da içeriden ateş etti. Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya çalıştılar" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı
Muğla açıklarında sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı
Muğla açıklarında sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
Galatasaray'da yeni imzalar an meselesi
Galatasaray'da yeni imzalar an meselesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Edirne Kapıkule'de gurbetçi akını
Edirne Kapıkule'de gurbetçi akını
Kalktıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı! Bombaları piste bıraktı
Kalktıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı! Bombaları piste bıraktı
93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı
93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı
Manisa’da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Manisa’da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıld
Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıld
MERO kimdir Olabilir şarkısı sözleri nasıl MERO aslen nereli?
MERO kimdir Olabilir şarkısı sözleri nasıl MERO aslen nereli?
Evinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya saldı
Evinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya saldı
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu