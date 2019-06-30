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Edirne Kapıkule'de gurbetçi akını

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini kullanmak üzere ana vatanları Türkiye'ye gelmeye başladı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için ülkelerine gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu oluşturan gurbetçiler, aşırı sıcakta beklemekten bunaldıklarını söyledi.

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldı.

Zaman zaman korna çalarak, uzun süreli bekleyişlerine tepki gösteren gurbetçiler, her yıl aynı çileyi çektiklerini söyledi.

Kara yoluyla Türkiye'ye gelen gurbetçiler, özellikle Sırbistan- Bulgaristan sınırında yoğunluk olduğunu ve bu nedenle saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Almanya'dan gelip, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine giden Güner Murat, "Korktuğumuz, tereddüt ettiğimiz memleketlerde çok hızlı geçiş yaptık; ama memleketimizde durakladı ki bunu anlamadım. Normalde her sene çok hızlı geçtiğimiz gümrüğümüzde bu yıl böyle bekleme oldu. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen ve Sivas'a giden Hacı Ömer Demirgil ise "Bu kadar çileye rağmen her şey için bu toprakları, bu al bayrağı görmek, bu çileyi çekmenin yanında vız gelir. Tatilimiz 4 hafta, hasret gidereceğiz. 1 hafta tatil yapıp, 3 hafta ailemizi göreceğiz sonra gurbete geri döneceğiz" dedi.

Ailesiyle birlikte Fransa'dan gelip, Ordu'ya giden Ahmet Yenilmez de "Yolculuğumuz çok iyi geçti. Bir tek Sırp ve Bulgar tarafında çok bekledik. Türk bayrağını gördükten sonra bütün sıkıntılarımız geçti. Şu anki tek hedefimiz memleketimize ailemizin yanına gitmek" diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçilerin geçişlerini sağlamak için tüm peronların açık tutulduğunu, işlemlerin hızlıca yapıldığını belirtti.

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