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İzmir'deki orman yangınının tehdit ettiği oteller tahliye edildi

İZMİR'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan otellerde konaklayanlar, ekipler tarafından tahliye edildi.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Özdere'de otluk alanda yangın çıktı. Dumanların etkilediği iki otel ise boşaltıldı.

İzmir'in tatil beldelerinden Özdere Cumhuriyet Mahallesindeki otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmek için 38 arazöz ve 4 dozer aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dumanların etkilediği iki otel boşaltıldı.

Helikopter kullanılamıyor

Menderes Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz" denildi.

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