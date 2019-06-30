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Kayseri'de selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı

KAYSERİ'de bulunan Homurlu Şelalesi'nde kayalıklarda fotoğraf çekinirken dengesini kaybederek dereye düşen genci arama çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ'nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesinde bulunan Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre fotoğraf çektirmek için şelalenin üst tarafındaki kayalıklara çıktı.

Fotoğraf çekinirken dengesini kaybeden Timurbuğa, dereye düşerek gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 ve gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, jandarma ile Türkuaz ekipleri tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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