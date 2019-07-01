YEREL

Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü

KIRŞEHİR'de, pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen ve asansörde ölen çocuğun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ile ilgili inceleme başlattı.

KIRŞEHİR Kuşdilli Mahallesindeki kapalı pazar yerinde bulunan asansör çevresinde yabancı uyruklu çocuklar, iddiaya göre, asansörle üst kata çıkmak istedi. Çocuklardan birinin içinde bulunduğu sırada kapı açıkken asansör hareket etmesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, asansörden panikle dışarı çıkmak istedi. Bu sırada asansörde sıkışan çocuk için pazar yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

10 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğun cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen ve asansörde ölen çocuğun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ile ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü
Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü
Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası
Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'deki orman yangınının tehdit ettiği oteller tahliye edildi
İzmir'deki orman yangınının tehdit ettiği oteller tahliye edildi
Kayseri'de selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
Kayseri'de selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
Öykü Arin'den doktorları için şarkı
Öykü Arin'den doktorları için şarkı
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı
93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı
İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın
İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın
MERO kimdir Olabilir şarkısı sözleri nasıl MERO aslen nereli?
MERO kimdir Olabilir şarkısı sözleri nasıl MERO aslen nereli?