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Adana’da yakalanan torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik madde sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 242 gram esrar, 10, 69 gram bonzai, 2 adet lyrica hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Kuruköprü mahallelerinde torbacı olarak adlandırılan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 
Uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına alan polis, şahısların ikametlerinde yaptığı aramalarda 28 pakete sarılmış 242 gram esrar, 10, 69 gram bonzai, 2 adet lyrica hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 730 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 2 zanlıdan Musa D. (33) hakkında tutuklama verildi. Ferhat T. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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