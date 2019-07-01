DÜNYA

Meksika'da 30 derecede dolu yağdı şehir buz altında kaldı

Meksika'da 30 derecelik hava sıcaklıklarıyla boğuşan Guadalajara kentinde bir anda başlayan dolu fırtınası yaşamı felç etti. Sadece birkaç dakika içinde 1.5 metre yüksekliğe çıkan buz yaşamı felç etti.

Türkiye’de son yıllarda yaz-kış demeden denk geldiğimiz sel ve dolu haberlerinin en büyük tetikleyicisi olan küresel ısınmanın etkisini gözler önüne seren korkutan bir olay Meksika’nın Guadalajara kentinde yaşandı.

Yaklaşık 5 milyonun yaşadığı Guadalajara kenti bugün sıcaklarla boğuşurken bir anda bastıran dolu fırtınasıyla adeta neye uğradığını şaşırdı. Bir anda başlayan dolu fırtınası kısa sürede kentin altı mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü. Buzun kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömülürken evlerin çatıları da büyük hasar gördü. Olay yerine ilk yardım ekipleri ve kar küreme araçları gönderilse de havanın 30 dereceyi bulduğu bölgede temizlik çalışmaları güçlükle tamamlandı. Yetkililer, bölgenin farklı noktalarında sel yaşandığı belirtirken kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Eyalet Valisi Enrique Alfaro, “Bu olay akıl almaz. Kendimize küresel ısınmanın gerçek olup olmadığını soruyorduk ve işte karşımızda daha önce hiç karşılaşmadığımız bir doğa olayı” dedi. Yetkililer 200 evin hasar gördüğünü aktardı.

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