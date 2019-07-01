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01 Haziran Türkiye Gündemi

01 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan Japonya'da son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Nagoya'da bir
başkonsolosluk açabiliriz" ifadelerini kullandı..

Mansur Yavaş'tan yetki tepkisi

Mansur Yavaş: "yetki" tartışmalarına sert tepki göstererek, "Israrları devam ederse mutlaka Erdoğan'la görüşeceğim" dedi.

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzlaşarak güzel işler yapabileceğini söyledi.

Fuat Oktay'dan Libya'ya sert uyarı

Oktay: "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır." uyarısında bulundu.

Karamollaoğlu'ndan erken seçim çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti teşkilatlarını yenileyip olası bir seçime hazırlanacaklarını açıkladı.

Temelli'den çok konuşulacak açıklama

Temelli: “Seçim sonuçlarını biz belirledik. Hem 31 Mart’ın tablosunu hem
de 23 Haziran İstanbul seçimlerini HDP’nin almış olduğu karar belirledi”
ifadelerini kullandı.

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