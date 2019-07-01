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Rapçi Ezhel İzmir Havaalanında gözaltına alındı

Şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası alan rapçi Ezhel, İzmir konseri sonrası havalimanında gözaltına alındı.

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanmak suçundan üçüncü kez hakim çıktı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.  Ezhel'in cezası ise 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak dün İzmir'de konser veren şarkıcı, havalimanında gözaltına alındı.

Gözaltı görüntüleri sosyal medyayı yıktı

Rap piyasasının en iyileri arasında gösterilen Ezhel, İzmir konseri sonrasında Havalimanında gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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