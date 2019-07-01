Bekir Ağırdır'dan yeni parti kuracak olan Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması

23 Haziran'ın ardından İstanbul seçim sonuçlarının etkileri tartışılmaya devam ediyor. Seçim öncesinde "İmamoğlu, Yıldırım'a 9 puan fark atacak" diyerek en yakın seçim tahmininde bulunan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.

Seçim sonuçlarında görülen 9 puanlık farkın büyük bölümünün sandığa daha fazla giden CHP ve HDP seçmeninden kaynaklandığını söyleyen Ağırdır, "İktidar bloğunun %2'si muhalefet bloğuna geçti" dedi.

İktidarın seçimden sonuç çıkardığına dair bir emare olmadığını dile getiren Ağırdır, AKP'nin örgütsel yapısın değiştiğini ve artık toplumun sadece %25'inin AKP çekirdek seçmeni olduğunu vurguladı.

Bekir Ağırdır, AKP cephesindeki bölünme eğilimlerinin sonucunda çıkması beklenen Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın siyasi partilerini de yorumladı. Toplumdan oy almak için her iki grubun da açık özeleştiri yapmadan inandırıcı olmalarının zor olduğunu söyleyen Ağırdır: "Geçen 15 yılda veballeri yokmuş gibi davranarak bu işten sıyrılamazlar" dedi.