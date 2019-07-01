Mardin'de saç baş yolduran kavga!

Mardin'in Derik ilçesinde, 2 kadın sokak ortasında saç saça birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde genç kadının, yumrukla düşürdüğü yaşlı kadını saçından çekerek yerde sürüklediği anlar yer aldı.

Genç ve yaşlı

Olay, cumartesi günü, Derik'e bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen genç ve yaşlı 2 kadın arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Birbirine bağıran kadınların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Kamera anbean kaydetti

Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapan biri, kavgayı görüntüledi. Görüntülerde, genç kadının, yaşlı kadını yumruklayıp, yere düşürdüğü ve saçından çekerek, yerde sürüklediği anlar yer aldı. Genç kadının ise bir süre sonra yanlarındaki başka kadın tarafından dövüldüğü görülüyor.

Baygınlık geçirdi

Başı yere vurulan genç kadının, kısa süreli baygınlık geçirdiği, çevredekilerin araya girmesiyle kavganın sonlandırıldığı görüntülerde yer alıyor.