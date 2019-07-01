01 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan vatandaşın sesini duydu!

Erdoğan kurmaylarına, vatandaşın tepkisine neden olan çakarlı araç kullanımına son verilmesini, özel durumlar hariç yolların kesilmemesi talimatını verdi.

Der Spiegel'den Ekrem İmamoğlu için konuşulacak benzetme

Der Spiegel dergisi 23 Haziran’da ikinci kez seçim galibiyeti yaşayarak İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini Erdoğan'a benzetti.

Zeyrek'ten bomba yeni parti kulisi

Zeyrek, Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı belirtilen yeni partiye ilişkin teşkilatlara 'liyakat' ve 'iyi insan olunması' şartı koyulduğunu aktardı.

Davutoğlu Selahattin Demirtaş'ı haklı çıkardı!

Davutoğlu: Aynen adamın dediği gibi oluyor şu sıralar. İstanbul'u İmamoğlu kazanınca yıllarca AK Parti'den beslenen kim varsa Erdoğan'a saydırmaya başladı.Dönüşün başını herkesten önce Ahmet Davutoğlu çekti, gerisini gazeteciler, yazarlar getirdi getiriyor.

Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İmamoğlu'nun Başkanlık koltuğuna oturması sonrası, son 4 yıldır

İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu,

yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Diagne'den transferiyle ilgili olay sözler

Diagne: "Galatasaray ile 4 yıl daha kontratım var ve kalmaya

karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı" dedi.