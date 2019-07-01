Cüneyt Özdemir'den Ahmet Hakan açıklaması

Cüneyt Özdemir Youtube sayfasında yaptığı açıklamada şunları söyledi "Ahmet Hakan Çoşkun Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla Japonya'ya gidecek diye bir söylenti çıktı. Bunun üzerine de hemen aleyhine haberler yapıldı. Yok Ahmet Hakan şöyle yazmış gitmemeli, nasıl biner, yazdığını yiyecek mi falan diye... Kardeşim siz ne istiyorsunuz ben anlamadım yani. Bir diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın uçağına hep aynı gazetecileri alıyor farklı alsın. Farklı alıyor ama niye bu gidiyor. Ahmet Hakan'da hastalandı herhalde galiba gidemedi. Keşke hastalanmasaydı bence gitmeli. Yani farklı isimler de binmeli. Oranın kalitesini attıran bir şey yani bu seçim sonuçlarından bir tanesi de bu olmalı diye düşünüyorum. Ben gitmesini destekliyorum. Ha 3 yıl önce ben asla binmem demiş abi insanlar neler neler diyor da...Ne olacak yani normalleşme için. O dönemdeki konjonktürde bininmeye bilir bu dönem yeni bir konjonktür oluyorsa gazetecinin görevi zaten bineceksin gideceksin haber yapacaksın. Mesele binip gitmesi değil mesele binip gidip her şey yapabiliyor mu? Her soruyu sorabiliyor mu? Yazıyı yazabiliyor mu o önemli yani. Neden olmasın yani. Yeni dönemin sinyallerinden biride bu olmalı yani."